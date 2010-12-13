-BORSA GÜNLÜK BAZDA YÜZDE 2,50 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,50 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 663,72 puan artarak 66.380,44 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,01 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 957,65 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.621,42 puan çıktı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,50 değer kazandı.