Borsa güne yüzde 0,62 düşüşle başladı; dolar 8,37

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) perşembe gününe yüzde 0,62 düşüşle 1,450.52 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0,52, BIST Mali Endeks yüzde 0,28, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0,94 eksideydi.

Dolar ise ABD Merkez Bankası (FED) ile Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklarda tahvil alımlarının azaltılmasından yatırımcıların beklediğinden daha çok söz edilmesinin etkisiyle yükseldi.

Fed'in 27-28 Nisan'da yaptığı para politikası toplantısının dün akşam yayımlanan tutanaklarında, "Yetkililerin birkaçı eğer ekonomi Kurul'un politikada belirleyici olan hedeflerine doğru hızla ilerleme kaydederse, gelecek toplantılarda varlık alımlarının hızının yeniden ayarlanmasına dair bir planın görüşülmeye başlayabileceği önerisinde bulundu" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde ise durum şöyle;

Dolar en düşük 8.3655 lira ve en yüksek 8.4191 lirayı gördükten sonra, 8.37 – 8.38 lira aralığında.

Euro en düşük 10.2024 lira ve en yüksek 10.2687 lirayı gördükten sonra, 10.21 – 10.22 lira aralığında.

Sterlin en düşük 11.8251 lira ve en yüksek 11.9094 lirayı gördükten sonra 11.83 – 11.84 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21690 - 1.21860 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21799 düzeyindeydi.