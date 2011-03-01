-BORSA DÜŞTÜ, DÖVİZ VE ALTIN YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, bugün ortalama yüzde 4,20 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 137,53 puan azalarak 61.146,34 puana geriledi. İkinci seansta 2,437,01 puan azalan endeks günü 58.709,33 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 170,02 puan azalarak 60.976,32 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 795,83 puan azalarak 60.350,51 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 58.684,73 puana gerilerken, en yüksek olarak 61.095,29 puana çıktı. Birinci seanstaki 137,53 puanlık düşüş dikkate alındığında, endeks günlük bazda 2.574,54 puan geriledi. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 4,20 değer yitirdi. İkinci seans kapanışında, mali endeks 4.482,64 puan azalarak 85.727,19 puana, sanayi endeksi 1.498,83 puan azalarak 49.698,84 puana, hizmetler endeksi 756,82 puan azalarak 38.824,82 puana geriledi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 4,97 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 2,93 oranında, hizmetler grubu hisseleri ise 1,91 oranında değer kaybetti. İkinci seansta işlem gören toplam 361 hisse senedinden 12'si değer kazandı, 342'si değer yitirdi, 7 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 47 milyon 232 bin 730 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 775 milyon 973 bin 562 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Akbank, Fenerbahçe Sportif ve Emlak Konut GMYO en çok işlem gören hisse senetleri oldu. -DOLAR VE AVRO YÜKSELDİ- Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5990 lira olan dolar güne 1,6000 liradan, 2,2120 lira olan avro 2,2100 liradan başladı. Doların bugünkü kapanıştaki satış fiyatı 1,6100 lira, avronun satış fiyatı 2,2270 lira oldu. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,5969 lira, satışta 1,6081 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,5917 lira, satışta 1,6029 lira olarak belirlemişti. -ALTIN REKORUNU YENİLEDİ- İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi günü yüzde 0,58 oranında değer artışıyla tamamladı. Altının kilogram fiyatı 73.400 liradan, onsu ise 1.421 dolardan kapandı. Böylece altın bu değerlerle rekorunu yenilemiş oldu. -FAİZ-TAHVİL-BONO-REPO- İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,15'e, bileşik getirisi de yüzde 8,88'e yükseldi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 3 milyar 307 milyon 548 bin 820,69 lira olarak belirlendi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 11 milyar 366 milyon 527 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 4,26, en yüksek 6,25 ve ağırlıklı ortalama yüzde 6,03'ten gerçekleşti. -PARİTE- Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3813, sterlin-dolar paritesi 1,6314, yen-dolar paritesi de 81,97 düzeyinde seyrediyor.