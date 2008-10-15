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Ekonomi

Borsa düştü dolar yükseldi

Serbest piyasada dolar 1,41, Euro da 1.91 YTL'ye yükseldi. İMKB günü yüzde 3,58 değer kaybıyla kapattı.

15 Ekim 2008 03:00

Küresel finansal krizi dindirmek için dünya genelinde hükümetlerin aldığı önlemlerle son iki günde yükselen Avrupa borsaları, durgunluk korkularının yeniden yüzeye çıkması nedeniyle düşmeye başladı. Resesyonun önüne geçilemeyeceği yönündeki endişeler ABD, Avrupa, Asya borsalarında ve İMKB'de düşüşlere yol açtı.

İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,4160 YTL, Euro 1,9170 YTL'den işlem gördü.

Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,3770 YTL, Euro'nun satış fiyatı ise 1,8830 YTL olmuştu.

Borsada günlük kayıp yüzde 3.58 oldu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,58 oranında değer yitirdi.

Böylece Bileşik Endeks bir günlük aradan sonra tekrar 30.000 puanın altında 29 bin 443 puandan kapanmış oldu. Borsa endeksi günün tamamında 1.092,44 puan geriledi.

Dün borsa endeksi günün tamamında 466,01 puan yükselerek 28.962 puandan kapanmış, hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,64 oranında değer kazanmıştı.

İzlanda AB'ye daha sıcak

New York borsası bugün düşüşle açıldı

New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi yüzde 1,7 (158 puan) azalarak 9,152 puana geriledi. Borsanın düşüşle açılmasında, ekonomik verilerin, ABD ekonomisinin durgunlukta olduğu ya da durgunluğa doğru ilerlediği olasılığını artırması etkili oldu.

ABD borsalarında gerileme

Dünya ekonomisinin durgunluğa girmekten kurtulamayacağı endişesi ve şirket bilançolarına ilişkin kaygılar, ABD borsalarının gerilemesine neden oldu. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0.82, Nasdaq yüzde 3.54, S&P 500 yüzde 0.53 değer kaybetti. Nasdaq endeksindeki gerilemenin diğer endekslere göre daha büyük olmasında, teknoloji sektörüne ilişkin uyarılar etkili oldu.

Japonya hariç diğer Asya borsalarında düşüşler gözlendi

ABD borsalarındaki düşüşün ardından Asya’da da karışık bir seyir izleniyor.

Tokyo Borsası, günü yükselişle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi, 99,90 puan (yüzde 1,06) artarak 9.547,47 puan oldu.

Hong Kong borsasında Hang Seng Endeksi ise yüzde 2,26 geriledi. Avustralya, Güney Kore, Çin ve Tayvan borsaları da değer kaybetti.

Avrupa borsaları da değer kaybetti

Küresel finansal krizi dindirmek için dünya genelinde hükümetlerin aldığı önlemlerle son iki günde yükselen Avrupa borsaları, durgunluk korkularının yeniden yüzeye çıkması nedeniyle düşmeye başladı.

Avrupa borsalarında da yüzde 2’nin üzerinde düşüşler görülüyor.

Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda FTSE 100 Endeksi şu sıralar yüzde 1,62 değer kaybederek 4323,10 puana, Fransa'da CAC 40 Endeksi ise yüzde 1,31 azalarak 3581,11 puana geriledi.

Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi de yüzde 1,48 değer kaybederek 5122,37 puan oldu.

Öte yandan, Brüksel'de borsa yüzde 2,29, Madrid'de borsa yüzde 1,33 değer kaybetti.

Bankalar bugün hisseleri en çok değer kaybedenler olurken, Standard Chartered'ın hisseleri yüzde 3,5, Societe Generale'nin yüzde 1,9, HSBC'nin yüzde 2,7 ve BNP Paribas'ın yüzde 2 oranında düştü.

Rus Borsası’nda kayıplar yüzde 7 düzeyinde.

Petrol fiyatları da geriledi

Yatırımcıların finansal krize bağlı olarak yaşanan ekonomik zayıflık ve ham petrole olan talebin düşeceği endişesi ile petrol fiyatları düştü. Londra Borsası’nda Batı Teksas türü petrolün Kasım ayı vadeli fiyatı 65 cent azalarak 78.02 dolara, Kuzey Denizi Brent türü petrolün varil fiyatı da 59 cent gerileyerek 73.94 dolara indi.

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