T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa, dolar ve euroda son rakamlar

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 yükselişle 118.791,91 puandan tamamladı

26 Şubat 2018 21:37

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 yükselişle 118.791,91 puandan tamamladı. Bankalararası piyasada dolar/TL 3,78'den euro ise 4.65'in üzerinde işlem gördü.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.270,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 1,22 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile spor oldu.

Haftaya alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, dünya borsalarındaki pozitif hava ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının desteğiyle 118.912,52 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 118.500 puanın üzerinde tamamladı.

Dolar ise  geçen hafta 3,76'lı seviyelerden 3,81'in üzerine çıkmış ancak sonrasında 3,78'in hemen üzerinde tamamlamıştı. Gün içinde 3,79'u gören dolar düşerek günü 3,78'de tamamladı.

Euro/TL ise 4,65'in üzerinde hareket ediyor. 

 

ETİKETLER

Borsa İstanbulBISTyükselişdolareuro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24