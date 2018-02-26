Borsa, dolar ve euroda son rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 yükselişle 118.791,91 puandan tamamladı. Bankalararası piyasada dolar/TL 3,78'den euro ise 4.65'in üzerinde işlem gördü.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.270,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 1,22 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile spor oldu.

Haftaya alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, dünya borsalarındaki pozitif hava ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının desteğiyle 118.912,52 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 118.500 puanın üzerinde tamamladı.

Dolar ise geçen hafta 3,76'lı seviyelerden 3,81'in üzerine çıkmış ancak sonrasında 3,78'in hemen üzerinde tamamlamıştı. Gün içinde 3,79'u gören dolar düşerek günü 3,78'de tamamladı.

Euro/TL ise 4,65'in üzerinde hareket ediyor.