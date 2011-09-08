-Borsa bir ay önceki seviyesinde İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - İMKB 100 Endeksi, 56.000 üzerine çıkarak bir ay önceki seviyeleri bir kez daha test etti. Dün 55.238,22 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi 1. seansta 634,35 puan ve yüzde 1,15 artarak 55.872,57 puana çıktı. İkinci seansa 23,40 puanlık hafif bir düşüşle başlayan endeks seansın ilk yarısını da 251,23 puan gerileyerek 55.621,34 puandan geçti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet'nin basın toplantısının ardından toparlanan İMKB 100 Endeksi seansın kapanışına yaklaşık bir saat kala dünkü kapanışa göre 908,44 puan ve yüzde 1,64 artışla 56.146,66 puan seviyesinde bulunuyor.