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Ekonomi

Borsa arttı dolar düştü İSTANBUL (A.A)

10 Ocak 2012 19:59

-Borsa arttı dolar düştü İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 944,86 puan ve ortalama yüzde 1,90 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 367,30 puan artarak 50.781,84 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,73 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 577,56 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 944,86 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,90 değer kazandı.   -Dolar/avro-   Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8660 liradan alınan dolar 1,8690 liradan, 2,3850 liradan alınan avro 2,3890 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8740 lira olan dolar güne 1,8660 liradan, 2,3880 lira olan avro 2,3860 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8630 lira, en yüksek 1,8660 lira, satışta en düşük 1,8690 lira, en yüksek 1,8740 lira seviyesinde işlem görüyor.

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