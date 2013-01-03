Borsa 80 bini devirdi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, tarihi rekorunu geliştirdi ve günü 80 bin puanın üzerinde kapattı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi banka hisseleri önderliğinde rekorlarına devam ediyor. Endeks günü önceki kapanışa göre 391,25 puanlık yükselişle 80.033,33 puandan kapatırken toplam işlem hacmi 3,2 milyar lirayı aştı.

Açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerine paralel gelmesinin ardından kısa süreli satışlar görülse de endeks gördüğü en düşük 79.392,47 puandan tekrar yükselişe geçti gün içi gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 80.165,66 puana geliştirdi.

Yurt dışı hisse senedi piyasalarındaki yatay seyre rağmen yurt içinde iyimserliğin devam ettiğini belirten analistler özellikle banka hisselerinde görülen güçlü alışların endeksi yukarı taşımaya devam ettiğine dikkati çekiyor.

Analistler yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı reel efektif döviz kuru endeksinin piyasaların odak noktasında olacağını, ayrıca yurt dışında da önemli veri akışının devam edeceğini ifade ediyor.

Teknik olarak endeksin 80.100 direncinin bugün denendiğini ancak üzerinde kapanış yapılamadığını belirten analistler bu seviyelerde artması beklenen satış baskılarının karşılanıp karşılanamayacağının izleneceğini kaydediyor.