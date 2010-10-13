-BORSA 70 BİNİ GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda 491,81 puan ve yüzde 0,71 artışla 70.166,89 puandan tüm zamanların rekoruyla kapandı. Böylece endeks tarihte ilk kez 70.000 puanın üzerinde bir kapanış yapmış oldu. Endeks aynı zamanda seans içinde 70.647,99 puana kadar çıkarak tarihi seans içi zirve rekorunu da kırdı. Bundan önceki kapanış rekoru 69.675,08 puanla dün, en yüksek seans içi rekoru da 70.269,88 puanla bugün 1. Seansta kırılmıştı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 162,26 puan artarak 70.166,89 puana çıktı. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 0,23 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 329,05 puanlık artış dikkate alındığında, İMKB Ulusal 100 Endeksi günün tamamında 491,81 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,71 değer kazandı. Endeksin geçen hafta sonuna göre iki günlük artışı 4,15'e ulaşırken, geçen ay sonuna göre artış oranı yüzde 6,68, geçen yıl sonuna göre artış oranı da yüzde 32,83 olarak gerçekleşti.