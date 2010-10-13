Borsa 70 bini aştı

T24- Bileşik Endeks kapanışını 675 puan artışla yeni rekor olan 69.675 puandan tamamladı.



Rekora doymayan borsada bugün tarihi 70 bin zirvesi de görüldü. Bileşik Endeks kapanışını 675 puan artışla yeni rekoru olan 69.675 puandan tamamladı.



İMKB hisse senetleri piyasası güne zayıf başlasa da, günün ikinci yarısında yükselişine kaldığı yerden devam etti. Alımlarla 70 bin bölgesine ulaşan endeks 70.142 puanla tüm zamanların rekorunu yenilemiş oldu. Yaklaşık 2.5 ay içinde 60.000 - 70.000 puan aralığını da geçen borsada bugün toplam 3.3 milyar liralık işlem hacmi oluştu.



Döviz



Dövizde Euro/Dolar 1.38, Dolar/Yen 82 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL günü ilk yarısında 1.43 seviyesine doğru hareketlenmesine karşın, öğleden sonra yeniden 1.42’nin altına sarktı. Bankalararası işlemlerde şu sıra en iyi alış/satış 1.4180/1.4230 lira seviyesinde. Serbest piyasada ise dolar 1.4240, euro 1.9660 liradan kapandı.



Cumhuriyet altını 416, çeyrek altın da 102 liradan satıldı.



Tahvil-bono piyasasında alıcılı seyre bağlı gevşek görünüm devam etti. 25 Nisan 2012 vadeli gösterge kıymet spot kapanışını yüzde 7.74’ten yaparken, yarına valörlü işlemler yüzde 7.68’den geçildi. Bu arada Hazine bugün düzenlediği 3 yıllık tahvil ihalesinde ROT satışla birlikte toplam 3 milyar lira borçlandı.



