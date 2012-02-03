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Ekonomi

Borsa 60 bin puanda tutundu İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2012 19:47

-Borsa 60 bin puanda tutundu İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 96,02 puan ve ortalama yüzde 0,16 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 134,49 puan azalarak 60.147,96 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,22 oranında değer kaybetti. İlk seanstaki 230,51 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 96,02 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,16 değer kazandı. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7480 liradan alınan dolar 1,7530 liradan, 2,2960 liradan alınan avro 2,3030 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7620 lira olan dolar güne 1,7590 liradan, 2,3140 lira olan avro 2,3120 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7480 lira, en yüksek 1,7500 lira, satışta en düşük 1,7530 lira, en yüksek 1,7570 lira seviyesinde işlem görüyor.

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