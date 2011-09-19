-Borsa 57.933,24 puandan kapandı İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 36,74 puan ve ortalama yüzde 0,06 oranında arttı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 378,26 puan artarak 57.933,24 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,66 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 341,52 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 36,74 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,06 değer kazandı. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8040 liradan alınan dolar 1,8080 liradan, 2,4580 liradan alınan avro 2,4630 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7810 lira olan dolar güne 1,7950 liradan, 2,4600 lira olan avro 2,4500 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8025 lira, en yüksek 1,8040 lira, satışta en düşük 1,8085 lira, en yüksek 1,8140 lira seviyesinde işlem görüyor.