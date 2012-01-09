-Borsa 50 bin puanın altında kapandı İSTANBUL (A.A) - 09.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 345,55 puan ve ortalama yüzde 0,69 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 143,47 puan artarak 49.836,98 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,29 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 489,02 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 345,55 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,69 değer yitirdi. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8700 liradan alınan dolar 1,8740 liradan, 2,3840 liradan alınan avro 2,3880 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8790 lira olan dolar güne 1,8800 liradan, 2,3890 lira olan avro 2,3910 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8670 lira, en yüksek 1,8720 lira, satışta en düşük 1,8740 lira, en yüksek 1,8780 lira seviyesinde işlem görüyor.