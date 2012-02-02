-Borsa 5 ay sonra 60 bin puanı aştı İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 836,29 puan ve ortalama yüzde 1,41 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 603,21 puan artarak 60.051,94 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,01 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 223,08 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 836,29 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,41 değer kazandı. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7570 liradan alınan dolar 1,7620 liradan, 2,3090 liradan alınan avro 2,3140 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7630 lira olan dolar güne 1,7550 liradan, 2,3210 lira olan avro 2,3130 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7530 lira, en yüksek 1,7565 lira, satışta en düşük 1,7585 lira, en yüksek 1,7640 lira seviyesinde işlem görüyor.