-Borsa 3,5 ay sonra yeniden 59 bin puan seviyesine çıktı İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 2.044,31 puan ve ortalama yüzde 3,58 oranında değer kazandı. Borsa, 2. seansta 1.266,53 puan artarak 59.215,65 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,19 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 777,78 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 2.044,31 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,58 değer kazandı. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7580 liradan alınan dolar 1,7630 liradan, 2,3160 liradan alınan avro 2,3210 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7750 lira olan dolar güne 1,7830 liradan, 2,3290 lira olan avro 2,3280 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7525 lira, en yüksek 1,7550 lira, satışta en düşük 1,7580 lira, en yüksek 1,7630 lira seviyesinde işlem görüyor.