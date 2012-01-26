-Borsa 3 ay sonra tekrar 57.000 puanda İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.126,20 puan ve yüzde 3,87 oranında artarak 57.044,88 puana çıktı ve 28 Ekim 2011 tarihindeki seviyeleri gördü. Dün 54.918,68 puandan kapanan endeks, güne 55.513,93 puandan başladı. İlk yarıyı 1.745,61 puan ve yüzde 3,18 oranında artışla 56.664,29 puandan kapatan endeks, ikinci seansa hafif düşüşle 56.624,70 puandan başladı. İMKB 100 endeksi ikinci seans açılışının ardından ilk 50 dakika sonunda gelen alımlarla 57.000 puan sınırını aştı. Endeks günlük bazda 2.126,20 puan ve yüzde 3,87 oranında artışla 57.044,88 puana kadar yükselerek 3 ay aradan sonra tekrar 57.000 puanın üzerine çıkmış oldu. Endeks 28 Ekim 2011 tarihinde yapılan tek seans sonunda 57.042,36 puandan kapanmıştı.