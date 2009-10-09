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Ekonomi

Borsa 2009 yılı rekoruyla kapandı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) Bileşik Endeksi 50.217,50 puandan 2009 yılı rekoruyla kapandı.

09 Ekim 2009 03:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) Bileşik Endeksi 50.217,50 puandan 2009 yılı rekoruyla kapandı. 
    
     Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,68 oranında değer kazandı. 
     Endeksin seans içinde ulaştığı 50.257,35 puanlık seviye de bu yılın en yüksek değeri olarak kaydedildi. 
     İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 238,95 puan artarak 50.217,50 puandan kapandı.
     İMKB Bileşik Endeksi, bundan önce 50.000 puanlı seviyeleri en son dün 2. seansta görmüş, kapanışı ise 50.377,34 puanla 15 Ocak 2008 Salı günü yapmıştı.
     Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,48 oldu.
     İlk seanstaki 98,69 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 337,64 puan yükseldi.
     Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,68 değer kazandı.

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