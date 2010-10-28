Borsa, 20 dakikada 1000 puan kaybetti

T24 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) açılışın ardından geçen 20 dakikada endeksteki kayıp bin puanı aştı.



İşlemlerin tek seans olarak yapılacağı güne düşüşle başlayan IMKB Ulusal 100 Endeksi, saat 10.00 itibariyle yaklaşık 1.200 puan (yüzde 1,64) gerileyerek 67 bin 300 seviyelerine kadar geriledi.



Açılışta yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmaların yaşandığı endeks saat 10.50 itibariyle, 681 puan kayıpla 67 bin 907 puan seviylerine geldi.





"Gevşeme normal paniğe gerek yok"



Orion Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, hurriyet.com.tr'ye yaptıı açıklamada, yaşanan düşüşün herkesin beklediği bir reaksiyon olduğunu söyledi. Piyasanın uzun süredir 70 bin endeks seviyesini sorguladığını ve bu seviyenin hak edilip edilmediğini konuştuğunu anlatan Salar, "Bence yaşananlar normal ve son derece sağlıklı bir realizasyon süreci. Bundan sonra iki şey önemli. Birincisi borsadaki desteklerin çalışıp çalışmayacağı, ikincisi de 2 Kasım'daki FED toplantısından gelecek parasal genişleme mesajları" dedi.



Borsanın ilk desteğinin 66 bin 500'de olduğunun altını çizen Salar, "ancak burası çok kuvvetli değil. Esas destek referandumdan sonraki kopuş noktası olan 61 bin seviyesi. Bugünden yarına değil belki ama buraya kadar inebiliriz. Fakat orta vadedeki görünüm kesinlikle olumlu" diye konuştu.





İMKB dün de yüzde 3'ün üzerinde gerilemişti



İMKB Ulusal 100 Endeksi, dün de Türkiye sermaye ve para piyasalarında yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımı bulunan Templeton Fonu’nun yöneticisi Mark Mobius’un 'Türkiye’de düzeltme bekliyorum' açıklamalarının ardından gelen satışlarla gün yüzde 3.05 oranında değer kaybı ile 68.588 puandan kapatmıştı.





