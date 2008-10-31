Borsa 2. seansta toparlandı

Japonya yedi yıl sonra faizi düşürdü

Akşam saatlerinde serbest piyasada dolar 1,54 YTL, Euro 1,95 YTL’den işlem görüyor. İMKB’de günlük artış 4,11.Japonya’dan 7 yıl sonra gelen faiz indirimine rağmen Asya borsaları günü yüzde 5’e varan kayıpla tamamladı. İMKB de güne düşüşle başladı ama yükselişle kapattı. Dolar akşam saatlerinde 1,54 YTL’ye geriledi.Yatırımcıların Fed ile diğer ülke merkez bankalarının faiz düşürmesinin getirdiği iyimserlikle ABD borsalarında son beş yılın en düşük seviyesine yaklaşan hisseler satın alındı, borsa yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.Yatırımcılar ayrıca tıkanan kredi piyasasını açmak için alınan önlemlerin bankalararası faiz oranlarındaki düşüşlerinden destek alarak, ağır bir yavaşlamanın etkilerinden korunmak için ayırdıkları kaynakların bir kısmını yatırıma yönlendirdiler. Böylece ekim ayının son gününde, ABD borsaları 1987 borsa çöküşünden beri gördükleri en kötü ayı yaşamış olacaklar.Asya borsaları ise Japonya’dan gelen faiz indirimine rağmen global ekonomi hakkındaki endişelerle, üç günlük yükselişin ardından düşerken bölgesel tahviller ve yen güvenli liman alımlarıyla değer kazandı. Tokyo Borsası yüzde 5, Hong Kong Borsası yüzde 4 geriledi.Güne yükselişle başlayan ve 1.58 YTL seviyesini test eden dolar, ardından gelen satışlarla yeniden geri çekilerek 1.54 YTL seviyesine geldi. Dolar akşam saatlerinde serbest piyasada 1.5410 YTL'den alıcı buluyor. Euro’nun satış fiyatı ise 1.9580 YTL'ye geriledi. Uluslararası piyasada dolar/yen 99.05, euro/dolar 1.2725 seviyesinde.Global gelişmelerin döviz üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Yatırımcıların özellikle dün gelişmekte olan ülke para birimlerine girişlerini gördük. Bugünde olumsuz bir haber gelmemesi durumunda bu seyrin devam edebileceğini düşünüyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz koşullar itibarıyla temkinli olunması gereken bir dönemdeyiz. Volatilite geçtiğimiz günlere göre düşecektir. Ancak bir olumsuz gelişmenin teknik açıdan dolar/YTL’yi hızla aşağı çekme olasılığını da unutmamak gerekir.”İstanbul serbest piyasada dolar 1,5450 YTL, Euro 1,9650 YTL'den güne başladı.Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5500 YTL, avronun satış fiyatı ise 2,0000 YTL olmuştu.İMKB hisse senetleri piyasasında haftanın son işlem günü yükseliş ağırlık kazandı. Endeks, günü 1.099 puan ve yüzde 4.11 değer artışla 27.833 puandan tamamladı. Gün sonunda 1.9 milyar YTL'lik işlem hacmi kaydedildi. Borsa, bir haftada ise yüzde 15.12 değer kazanmış oldu.İlk seansta gevşeme eğilimli durgun görüntü çizen İMKB, günün ikinci yarısında yükselişe geçti. Yurtdışından gelen ekonomik veriler olumlu algılanırken, Başbakan Erdoğan ve Devlet Bakanı Şimşek'in büyümeden ve yatırımlardan vazgeçilmeyeceğini ifade etmeleri de olumlu etki yarattı. Euro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı yüzde 7.5'te kalırken, ekim ayı TÜFE'si yüzde 3,2'ye indi. ABD'de ise eylül ayı kişisel gelirler yüzde 0.02 artış gösterirken, kişisel harcamalar yüzde 0.03 düşüş gösterdi. ABD endekslerindeki artı seyrin de desteğiyle Ulusal-100 Endeks, 27.859 puana kadar çıktı. Piyasalar önümüzdeki hafta özellikle Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının faiz toplantılarını takip edecek.Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,5590 YTL, en yüksek 1,5640 YTL, satışta en düşük 1,5690 YTL, en yüksek 1,5710 YTL olarak belirlendi.İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 23 Haziran 2010 vadeli gösterge tahvil günü yüzde 24.15 bileşik seviyesinden tamamlarken, pazartesine valörlü işlemlerde yüzde 23.46'ya geriledi.Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2733, sterlin-dolar paritesi 1,6144, yen-dolar paritesi ise 97,20 düzeyinde seyrediyor.Petrol fiyatları, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte, yıllık bazda yüzde 0.3 daralmasının etkisiyle geriledi. Dün 70 dolara kadar çıkan ABD petrolünün varil fiyatı 64 dolara kadar düştü.ABD tipi hafif ham petrolün Aralık teslimi fiyatı 2,46 dolar düşerek varili 63,50 dolar olurken, Londra'da Brent tipi ham petrolün varili de 2,55 dolar değer kaybederek varili 61,16 dolardan satılıyor.Ekonomistler, petrolün zayıf talep görünümü nedeniyle düştüğünü ve faiz indirimlerinin iyileşmeyi sağlamak için gerçekleşmesinin uzun zaman alacağını ifade ediyorlar.Japonya'da Tokyo Borsası, günü yüzde 5'lik düşüşle tamamladı.Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, 452,78 puan düşerek 8.576,98 puan oldu.Borsanın düşüşle kapanmasında, Merkez Bankasının faiz oranlarını yüzde 0,5'den yüzde 0,3'e düşürmesinin beklentilerden az bulunması etkili oldu.Güney Kore'de borsa dünkü yüzde 12'lik yükselişinin ardından bugün yüzde 2,8 daha artış gösterdi.Avustralya'da temel endeks yüzde 0,4 yükseldi.Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1,5 azalırken, Filipinler, Tayvan ve Tayland'da borsa yüzde 3'den fazla değer kazandı.Hindistan'da Sensex Endekse yüzde 7,3 artarak 9.693,43 puan oldu.Avrupa'da Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda FTSE 100 Endeksi yüzde 1,84 ve Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti.Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi ise yüzde 0,17 değer kazandı.Brüksel'de borsa yüzde 0,85 artarken, Madrid'de yüzde 0,34 indi.Uluslararası piyasalarda bugün ABD doları, Japon yeni dışındaki önemli para birimleri karşısında değer kazandı.New York döviz piyasasında dün 1,2967 dolardan kapanan Euro’nun fiyatı, bugün öğle saatlerinde 1,2762 dolara düştü.Aynı borsada dün 1,6444 dolarda kapanan İngiliz sterlini de bugün öğle saatlerinde 1,6241 dolara indi.Londra'da dün 755,25 dolardan kapanan altının ons fiyatı, bugün öğle saatlerinde 728,50 dolardan satılıyor.ABD tipi hafif ham petrolün Aralık teslimi fiyatı 2,46 dolar düşerek varili 63,50 dolar olurken, Londra'da Brent tipi ham petrolün varili de 2,55 dolar değer kaybederek varili 61,16 dolardan satılıyor.Ekonomistler, petrolün zayıf talep görünümü nedeniyle düştüğünü ve faiz indirimlerinin iyileşmeyi sağlamak için gerçekleşmesinin uzun zaman alacağını ifade ediyorlar.