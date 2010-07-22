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Ekonomi

BORSA 1. SEANSTA 59.812,75 PUAN İSTANBUL (A.A)

22 Temmuz 2010 15:44

-BORSA 1. SEANSTA 59.812,75 PUAN İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü kapanışa göre 318,08 puan artarak 59.812,75 puandan kapandı.  Hisse senetleri ortalama yüzde 0,53 değer kazandı. İMKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda, seansın son dakikalarında teknik bir nedenden dolayı İMKB Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi. KAP'ta yayımlanan ikinci duyuruda ise 6 Kasım 2009 tarih ve 311 No'lu Genelge uyarınca İMKB Hisse Senetleri Piyasası 1. Seansının sona erdiği, 2. Seansın olağan saatinde başlayacağı belirtildi.

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