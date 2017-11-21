Bornova'dan dünya şampiyonu çıktı

İZMİR, (DHA) Bornova Belediyespor\'un milli sporcusu Koray Altınel, Bulgaristan\'da düzenlenen Yaş Grupları Trambolin Jimnastik Dünya Şampiyonası\'nda 17-21 yaş çiftler kategorisinde Doğukan Büyükarslan ile birlikte dünye şampiyonu oldu. Sofya\'da geçen hafta yapılan şampiyonanın 17-21 yaş erkekler çiftler finalinde 47.150 puana ulaşarak tüm rakiplerini geride bırakan ikili, altın madalyaya ulaştı. Dünyanın zirvesine çıkan Koray Altınel, dün akşam İzmir\'e dönüşünde Adnan Menderes Havalimanı\'nda bando eşliğinde coşkuyla karşılandı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da karşılayanlar arasında yer alarak genç sporcuyu tebrik etti. Sporcu arkadaşları ve ailesi, çiçekler ve marşlarla Koray\'ı bağırlarına bastı.

Sofya\'da milli takım olarak çok önemli başarı elde ettiklerini, 4 kategoride finale kalarak 2 altın madalya kazandıklarını belirten Koray Altınel, \"Çok güzel duygular içerisindeyim. O şampiyonada İstiklal Marşı\'nı okuttuğum için çok mutlu ve gururluyum. Daha fazla çalışacağım. Ülkemi bu şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, \"Mutlu ve onurluyuz. Çok heyecanlıyız, duygulu anlar yaşıyoruz. İnşallah daha nice Koraylar yetiştiririz\" derken Jimnastik Antrenörü Gülşah Başol ise Koray\'ın güvenlerini boşa çıkarmadığını belirtti, destekleri için Atila\'ya teşekkür etti.

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