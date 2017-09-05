Bornova’da uyuşturucu operasyonu

İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova İlçesi’nde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 240 gram kokain ile 30 bin 5 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bornova girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 240 gram kokain ile 30 bin 5 ecstasy hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.Ç. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir\" denildi.



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