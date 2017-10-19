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Spor

Bornova'da basketbol coşkusu

İZMİR, (DHA) - BORNOVA Belediyesi ve Bornova Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Basketbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu

19 Ekim 2017 14:02

İZMİR, (DHA) - BORNOVA Belediyesi ve Bornova Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Basketbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. Down sendromlu gençlerin katılımıyla daha da anlam kazanan organizasyon ilgiyle izlendi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı\'nda üç gün süren organizasyon kadın-erkek karışık oyunculardan kurulu 8 takımın katılımıyla gerçekleşti. Turnuva, İzmir Down Sendromlular Derneği\'nin down sendromlu gençlerden kurduğu takımın sahaya çıktığı onur maçı ile başladı. Turnuvayı Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da takip etti. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada, Empire of Hades birinci, Kilisenin İmamları ikinci, Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi ise üçüncü oldu. Down sendromlulara da onur kupası ve madalyaları verildi.

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