Bornova Belediyesi’nden çevreci adım: Yenilenebilir enerji kullanan binalara indirim

300 kilowattlık Fotovoltaik Güç Sistemi kuran ve bu sayede her yıl 250 bin ton karbon salımını engelleyen İzmir Bornova Belediyesi yeni bir çevreci projeye imza attı. Bornova’da artık güneş, jeotermal, su ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynağı kullanan binalardan yüzde 25 daha az ücret alınacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacını taşıyan karar Bornova Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alındı.

Bu ilk değil

Deniz Aytekin’in Yeşilist’te yer alan haberine göre, Bornova Belediyesi’nin Erzene Mahallesi’nde 2013’te çalışmalarına başladığı ve 2014 yılı sonunda üretime geçen 300 kilowattlık Fotovoltaik Güç Tesisi’nde üretilen elektrik 20 ayda maliyetini karşılayıp para kazandırmaya başladı. İzmir Kalkınma Ajansı’ndan hibe desteği kazanarak 820 bin liralık proje bedelinin 234 bin lirasını karşılayan Bornova Belediyesi, 2016 yılının Haziran ayından itibaren Fotovoltaik Güç Tesisi için harcadığı paranın tamamını burada üretilen elektrikten karşıladı.

Bornova Belediyesi, güneş ışınlarıyla yıllık 150 bin liralık elektrik enerjisi üretiyor. 300 kilowattlık ‘Fotovoltaik Güç Sistemi’ kurdu. Erzene Mahallesi’nde 1250 güneş panelinin yerleştirildiği 7 dönümlük arazide çalışmaya başlayan sistem, ürettiği elektiriği dağıtım şebekesine vermeye başladı. 1250 güneş paneliyle kurulan sistem, her yıl çevre kirliliğine neden olan 250 ton karbon salımı engellendi

Daha yaşanabilir çevre konusunda birçok proje üreten Bornova Belediyesi’nin hava kirliliğinin önüne geçmek için yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’nda bulunan Hava Kalitesi İndeksi’ne göre Bornova’nın hava kalitesinin iyi nitelikte olduğu ölçüldü. İlçe sınırları içine konulan 2 adet hava ölçüm istasyonundan çıkan verilen örnek nitelikte çıktı.

Sağlanan tasarruf yatırıma dönüşüyor



Çevrenin korunmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “İlçemizde yaşam standartlarının yükselmesi öncelikli hedefimiz. Bunun da en önemli şartlarından biri temiz bir çevre. Bornovamızda kaliteli çevre değerleri için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bornova Belediye Meclisimizde oy birliği ile aldığımız karar da bu anlamda önemli bir katkı sağlayacak. Tüm Türkiye’ye örmek olacak kararla Bornova’da çevreci enerjileri kullanan binalara önemli bir avantaj sağlanmış olacak. Biz, hem yenilenebilir kaynakları kullanarak çevre değerlerimizi koruyoruz, hem de sağladığımız tasarrufları yatırımlara dönüştürüyoruz” diye konuştu.