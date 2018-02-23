Bornova Belediyesi eski Başkanı Bayraktar, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova Belediyesi\'nin 1994- 1999 yıllarında başkanlığını yapan ve 86 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Aysel Bayraktar, düzenlenen cenaze töreninin ardından Bornova Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Bornova Belediyesi eski başkanlarından Aysel Bayraktar için ilk tören Bornova Belediyesi Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Buradaki törene CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Bornova Belediye Başkanı CHP\'li Olgun Atila, Karşıyaka Belediye eski Başkanı Şebnem Tabak, Seyrek Belediye eski Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ ile oğul Alp ve Cengiz Bayraktar başta olmak üzere Aysel Bayraktar\'ın yakınlarıyla çok sayıda eski çalışma arkadaşı katıldı. Bornova Belediyesi\'nce düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı daha sonra Aysel Bayraktar\'ın öz geçmişi okundu. Bornova Belediye Başkanı Atila, Bayraktar ile lise yıllarında tanıştığını belirterek, \"İlk karşılaşmamız onun seçim çalışması sırasında oldu. Ben lise öğrencisiydim. Çok mütevazı bir makam aracı olduğunu hatırlıyorum. Üniversite yıllarımda ise komşu olduk. Akademisyendi ve bu kimliği ile gençlerin görüşlerine çok önem verir, bizleri dinlerdi\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aydoğan ise \"Ölüm hepimiz için kaçınılmaz ama herkes için böyle olsun. Aysel Bayraktar gibi sevilsin, sayılsın\" diye konuştu. Atilla Sertel de Türkiye\'de kadınların siyaset yapmasının kolay olmadığını vurgulayarak, \"Atatürk yıllar önce tanıdığı haklara rağmen ülkemizde kadınların siyasette var olmaları çok zor. Bu nedenle onun gibi insanları ayrı takdir etmek gerekiyor. Kente hizmetleri Bornovalıların kalbine kazındı. Aysel Bayraktar aynı zamanda aydınlık bir Türkiye için uğraş veren çağdaş, demokrat bir bilim insanıydı\" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü\'nün ilk başkanı olan Prof. Dr. Aysel Bayraktar için üniversitede de tören yapıldı. Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder Konferans Salonu\'ndaki törenin ardından Prof. Dr. Bayraktar\'ın cenazesi, Bornova Ali Rıza Güven Camii\'ne getirildi. Camideki cenaze törenine, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Karabağlar Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Selvitopu da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze törenine çelenk gönderdi.

Prof. Dr. Aysel Bayraktar\'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bornova Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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