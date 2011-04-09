-BORNOVA BELEDİYESİ: 49 - GALATASARAY CAFE CROWN: 79 İZMİR (A.A) - 08.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown, deplasmanda Bornova Belediyesi'ni 79-49 yendi. İlk dakikalarda sayı üretmekte zorlanan rakibi karşısında Shumpert ve Ermal ile sayılar bulan Galatasaray Cafe Crown, 6. dakika içinde Haluk Yıldırım'ın 3 sayılık basketiyle 11 sayılık farka ulaştı: 15-4. Periyodun son dakikasına 19-8 önde giren sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 23-10 üstün tamamladı. İkinci periyotta rakibinin farkı azaltma çabalarına izin vermeyen konuk ekip, devrenin son 2 dakikasına 33-24 önde girdi. Galatasaray Cafe Crown, devreyi 11 kez 3 sayılık basket denemesinden sadece birinde başarılı olan rakibi karşısında 38-28 önde bitirdi. Üçüncü periyodun başında Ermal ve Shumpert'in etkili oyunuyla aradaki farkı artıran Galatasaray Cafe Crown, 26. dakikada Johnson'un basketiyle 22 sayılık farka ulaştı: 54-32. Aradaki farkı 24 sayıya kadar (60-36) çıkaran konuk ekip, periyodu 60-38 üstün tamamladı. Son periyotta da aradaki farkı koruyan sarı-kırmızılı ekip, son 5 dakikasına 69-40 önde girdiği müsabakada kalan bölümde her iki ekip de genç oyuncularına şans verdi. Galatasaray Cafe Crown, karşılaşmayı 79-49 galip tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Bornova Belediyesi'nde 20 sayı atan Ffriend oldu. Salon: Halkapınar Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Sami Özel xx, Aydın Karaçam xx Bornova Belediyesi: Soner x 4, Pertev x, Sensley xx 7, Ümit xx 2, Ffriend xx 20, Serdar x 4, Umutcan x 4, Erdi xx, Çağdaş x 2, Murat x 5, Tufan xx 1 Galatasaray Cafe Crown: Johnson xx 7, Evren xx 3, Shipp xx 9, Shumpert xxx 16, Ermal xxx 14, Melih xx 2, Göksenin xx, Caner xx 2, Tutku xx 2, Andric xx 10, Rancik xx 8, Haluk xx 6 1. periyot: 10-23 Devre: 38-28 (Galatasaray Cafe Crown lehine) 3. periyot: 38-60 5 faulle çıkan: 38.05 Rancik (Bornova Belediyesi)