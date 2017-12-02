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Spor

Bornova Beckerspor, Beşiktaş'a konuk olacak

İZMİR, (DHA) - BİLYONER

02 Aralık 2017 16:08

İZMİR, (DHA) - BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nde ilk 7 haftada 7 mağlubiyet alarak son sıraya demir atan Bornova Beckerspor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi\'ndeki müsabaka saat 16.00\'da başlayacak. İzmir ekibi ligde 3 galibiyeti bulunan 10\'uncu sıradaki rakibi karşısında ilk kez sahadan zaferle ayrılmaya çalışacak. Öte yandan Bornova Beckerspor, Doğu Avrupa Kadınlar Basketbol Ligi (EEWBL) A Grubu ikinci etap ilk maçında dün evinde Slovakya\'dan Good Angels takımına 86-58 mağlup oldu.

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