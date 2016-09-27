Boris Johnson: Türkiye'yle devasa bir ticari anlaşma istiyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ülkesinin AB'den ayrılmasından sonra Türkiye ile "jumbo" (devasa) bir serbest ticaret anlaşması yapmayı umduklarını söyledi.

Türkiye'de temaslarda bulunan Johnson, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik ile biraraya geldi. Johnson ayrıca gezisinin ilk gününde Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kenti ziyaret etmişti.

Johnson'un Erdoğan ile görüşmesi 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'a Manchester Belediye Başkanı Robert Neil'in Sultan Abdülaziz'e mektubunun replikasını hediye etti.

Johnson Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında "İngiltere ile Türkiye arasında devasa bir serbest ticaret anlaşması yapılacağını umuyorum" dedi. Johnson "AB'den ayrılıyoruz ama Avrupa'dan çıkmıyoruz" diye konuştu.

İngiltere ile Türkiye'nin Suriye konusunda benzer pozisyonları olduğunu belirten İngiliz bakan iki ülke arasında "yeni bir ortaklığın" geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Johnson Gülen Cemaati üzerine bir soruya "Gülenizm ve onların davranış şekli aslında Birleşik Krallık'ta bizim yeni karşılaştığımız şeylerden bir tanesi. Biz Türkiye'deki meslektaşlarımızdan bu örgütün ne olduğuyla ilgili bilgiler alıyoruz. Böyle bir cemaatin unsurlarıyla ve detaylarıyla ilgili olarak bilgi alıyoruz. Temmuz'da olanlar gerçekten çok şiddet içerikliydi. Son derece gizlice yapılmış bir şeydi. Bunun sonuçlarına çok ciddi şekilde bakmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

Erdoğan'a hakaret içeren bir şiiri kaleme alan Johnson'a bu konuda özür dileyip dilemediği sorulması üzerine Johnson bu sözlerinin temasları sırasında gündeme gelmediğini söyledi.

Johnson "Son 2 gündür Türkiye'de son derece detaylı görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Çok faydalı görüşmeler yaptık. Bir araya geldiğim kişiler, Birleşik Krallık'ın buraya gelmesinin Türkiye'ye, Türkiye'nin demokrasisine olan taahhütümüzün bir göstergesi olduğunun farkında. Bu bence son derece önemli. Bununla ilgili olarak şaşırdığımı ifade etmem gerekiyor ama kimse bunu dile getirmedi, ta ki sen bunu dile getirene kadar" ifadelerini kullandı.

Johnson İngiltere'de Spectator dergisinin düzenlediği Erdoğan'a hakaret şiir yarışmasında yazdığı şiirle birinci olmuştu.

AB Bakanı Ömer Çelik'le dün yapılan ortak basın toplantısında da açıklamalar yapan Johnson, İngiltere'nin Türk mallarının en büyük alıcısı olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Johnson "Ülkemdeki pek çok insan gibi çok güzel iyi çalışan bir Türk çamaşır makinem olduğu için gururluyum" ifadelerini kullandı.

Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Ali Kemal, Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmıştı.