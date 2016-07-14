Boris Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanı oldu

Bugünkü İngiliz gazetelerinin tümünün ilk sayfalarında doğal olarak yeni Başbakan Theresa May ve onun önemli bakanlıklara yaptığı atamalarla ilgili haberler ve yorumlar var.

Birinci sayfasında, Theresa May ve eşi Philip May'in Başbakanlık Konutu önünde çekilmiş fotoğrafını kullanan Times'ın manşeti, "May geçmişe sünger çekti."

Times bu yorumu üç nedenle yapmış: Birinci neden, Maliye Bakanı George Osborne'un gazetenin deyimiyle "kovulması" ve bu göreve Dışişleri Bakanı Philip Hammond'un. getirilmesi. İkinci neden Boris Johnson'ın sürpriz bir kararla Dışişleri Bakanı olması. Üçüncü neden ise (Johnson dahil) İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) için kampanya yürütenlere kabinede görev verilmesi.

Gazete, Başbakan May'in tercihleri ile geçmişte izlenen politikalarla ile arasında mesafe koyduğunu ve "Westminster'ı serseme çevirdiğini" belirtiyor.

Başyazısında ise "Kaybedecek vakit yok" diyor Times ve ekliyor:

"Theresa May, İngiltere'nin Avrupa'dan çıkmasın önderlik gibi güç bir görevi yerine getirme sözü veriyor. Ancak başarmayı umduğu hiçbirşey, refah ve büyüme olmaksızın mümkün değil."

'Yeni hükümet aslında sağa kaydı'

Birici sayfasında, Theresa-Philip May ikilisinin Başbakanlık Konutu önünde benzer bir fotoğrafını kullanan Guardian ise "May'in Brexit İngilteresine sözü" diyor manşetinde.

Gazete bu sözü, "İngiliz toplumundaki büyük adaletsizlikle mücadele" ve "tüm vatandaşlar arasında birlik ve bütünlüğü sağlama" olarak özetliyor.

Ancak Guardian, bu noktada ortada bir ikilem olduğuna da dikkat çekiyor. Zira gazeteye göre Başbakan May, yeni görevinde yaptığı ilk konuşmada merkeze ve orta sınıfa seslendi ama kurduğu hükümet onun bakan tercihleri ile sağa kaydı.

Guardian'ın, "Yeni bir başbakan fakat aynı zor sorunlar" başlıklı başyazısı ise şu satırlarla noktalanıyor:

"Sayın May; Amber Rudd, Justine Greening, Theresa Villiers gibi, daha önemli görevlere hazır kadın bakanlara sahip. Peki siyaset kadınarla ne kadar farklı yapılabilir? Belki de sonunda bu sorunun yanıtını bulabiliriz."

'3 Brexitçilerden, 3 karşı taraftan'

i gazetesinin manşetinde ise Başbakan Theresa May''in dünkü konuşmasından bir cümle var:

"Gelin, daha adil bir İngiltere inşa edelim."

i, May'in başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, işçi sınıfına yardımcı olma sözü verdiğini belirtiyor.

Gazetenin dikkat çektiği kabine atamaları ise Amber Rudd'ın İçişleri, Philip Hammond'un Dışişleri, David Davis'in ise Brexit'ten sorumlu devlet bakanı olması.

May'in ilk altı atamasında üç kişiyi Brexit karşıtlarından (Amber Rudd, Philip Hammond, Michael Fellon), üç kişiyi ise Brexit yanlılarından (Boris Johnson, Liam Fox, David Davis) seçtiğini de vurguluyor gazete.

[İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson] Image copyrightPA

Gazetedeki haberlerden birinde Başbakan May'in, Dışişleri Bakanı yaptığı Boris Johnson'la kısa bir süre önce nasıl dalga geçtiği de hatırlatılıyor:

"Boris Johnson en son Almanlarla bir anlaşma yaptığında, neredeyse yeni üç TOMA'yla dönmüştü!"

'Zorlu bir yolculuğa çok iyi bir başlangıç yaptı'

Daily Telegraph gazetesinin ilk sayfasında ise diğer gazetelerden farklı olarak, Başbakan Theresa May Başbakanlık Konutu'na adım atarken içerden çekilmiş bir fotoğraf var.

Gazete, May'in selefi David Cameron'ın, yeni başbakanın ofisine iki şişe kırmızı şarap bıraktığını yazıyor.

Daily Telegraph; Boris Johnson, David Davis ve Liam Fox'a verilen görevleri hatırlatarak, May'in Brexit yanlılarını da kabineye aldığına dikkat çekiyor.

Gazete bu atamaları, "İngiltere'nin dünyadaki rolünü yeniden şekillendirme girişimi" olarak yorumluyor, başyazısında da Başbakan May'in "zorlu bir yolculuğa çok iyi bir başlangıç yaptığını" belirtiyor.

Daily Telegraph'ın haberinde değindiği bir diğer nokta ise AB karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) istifasını açıklayan lideri Nigel Farage'ın, kabineyle ilgili olarak "heyecan verici tercihleri" övmesi.

Gazetede eski Başbakan David Cameron'la ilgili olarak da ilginç bir bazı istatistikler var.

Örneğin, 49 yaşındaki Cameron son 100 yılda görevden ayrılan en genç İngiltere Başbakanı. Başbakan olduğu 6 yıl süresince milletvekilleri ona Avam Kamarası'nda 5 bin soru yöneltmiş. Ve Cameron ailesi ile birlikte Başbakanlık Konutu'nu 300 koliyle terk etmiş.

'Hammond uzun süredir Maliye Bakanı olmayı bekliyordu'

Financial Times ise kendi ifadesi ile Başbakanlık Konutu'nun Downing Street'e "dalan" Theresa May'in ilk iş olarak Dışişleri Bakanı Philip Hammond'u Maliye Bakanı yaptığını belirtiyor.

Philip Hammond'ın da uzun süredir bu göreve atanmayı beklediğini yazıyor gazete.

Financial Times'ın Hammond ile ilgili görüşü şöyle:

"Gösterişten uzak ve mali disiplin konusunda şahin Hammond'un savunduğu fikirler easında May'inkilerle örtüşmüyor. Zira May, sıkılan kemerleri gevşetmek ve büyük şirketlere karşı daha sert bir tavır takınmak istiyor. Ancak yine de Hammond, iş dünyası ve bakanlık tecrübesini, belirsizliğin halim olduğu bir dönemde hükümetin zirvesine taşıyacaktır."