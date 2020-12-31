Boris Johnson'dan Brexit açıklaması: Britanya'nın kaderi artık kendi elimizde

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği ile imzalanan Brexit sonrası ticaret anlaşmasının ardından "Britanya'nın kaderi şimdi kendi ellerimizde" ifadelerini kullandı.

AFP'nin aktardığı habere göre, Britanya bu gece saat 12.00'yi geçtiğinde Avrupa Birliği'nden ayrılmış olacak. Britanya siyasetinin gündemini 2016 yılından bu yana oluşturan Brexit de bu şekilde son bulmuş olacak.

Britanya, 31 Ocak 2019'da hukuken Avrupa Birliği'nden ayrılmış ancak aylar süren ticaret anlaşması görüşmeleri nedeniyle geçiş dönemi beklemede kalmıştı. Brexit sonrası Britanya ve Avrupa Birliği arasındaki ticareti belirleyen anlaşma dün iki tarafın da imzalamasıyla resmiyete kabuştu.

Geçiş dönemi sona erdiğinde serbest geçiş sona erecek. Britanya ve AB arasında gümrük ve sınır kontrolleri yıllar sonra geri gelecek.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Britanya'nın resmi ayrılığından önce yaptığı açıklamada "Britanya'nın kaderi artık kendi ellerinde. Zaman sonunda bizim" dedi.

Avrupa Birliği, Brexit'le birlikte 66 milyon insan ve 2.85 milyar dolar kaybetti. Brexit'in diğer Avrupa ülkelerinde de ayrılma adımları başlatması endişesi oluştu.