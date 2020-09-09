Boris Johnson'dan 'altı kuralı': Kapalı ve açık alanlarda en fazla altı kişi bir araya gelebilecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülke içinde geçerli yeni Koronavirüs tedbirlerini açıkladı. "Koronavirüs vakalarının artmaması için harekete geçmeliyiz" diyen Johnson, bir araya gelecek kişi sayısının altı ile sınırlandırıldığını duyurdu.

Johson'ın 'altı kuralı' olarak adlandırdığı yeni tedbirde, kapalı ve açık alanlarda yalnızca altı kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. Kurala uymayanlar para cezası ödemek zorunda kalacak veya gözaltına alınabilecek.

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 659 yeni Koronavirüs vakası görüldü. Bugün, üst üste yeni vaka sayısının 2000'i geçtiği dördüncü gün oldu.

"Bütün amaç, ikinci bir ulusal karantinayı önlemek"

Johnson, "Bir konuya kesinlikle açıklık getirmek istiyorum. Bu önlemler yeni bir ulusal karantina değil. Bütün amaç, ikinci bir ulusal karantinayı önlemek" dedi.

Hükümetin, Ekim sonuna kadar günde 500 bin Koronavirüs testi yapılması hedefini tutturmak için çok çalıştığını ifade eden Johnson yeni tedbirlerin de gerekli görüldüğü süre kadar yürürlükte kalacağını söyledi.