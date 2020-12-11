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Dünya

Boris Johnson: Brexit anlaşması için her zaman umutluyuz

11 Aralık 2020 16:48

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği tarafında "henüz bir önemli değişim" görünmese de, ülkesinin Brexit sonrası için bir ticaret anlaşmasının sağlanacağına ilişkin her zaman umutlu olduğunu vurguladı.

Anlaşmalı bir Brexit için daha gidilecek çok yol olduğuna ilişkin yaklaşımını koruyan Johnson, "bu aşamada" anlaşmasız Brexit'in daha büyük olasılık olduğunu vurguladı. Johnson'ın sözcüsü de, Birleşik Krallık'ın, Brüksel ile "istedikleri her zaman" görüşmeye hazır olduğunu ve bir anlaşma için "her yolu denemeye" hazır olduklarının altını çizdi.

Johnson daya önceki bir açıklamasında, Brexit sonrası için ticaret anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin başarısız olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, böyle bir durumda Birleşik Krallık'ın bir anlaşma olmadan ayrılacağını vurguladı.

"Bir anlaşmaya varmamız pek muhtemel görünmüyor" diyen Johnson görüşmelerin balıkçılık konusunda tıkandığını da belirtti.

DHA 

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