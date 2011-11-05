Bordo Bereliler Kuzey Irak'ta

T24 - Çukurca saldırısından sonra başlatılan operasyon kapsamında Özel Kuvvetler'e mensup 17 kişilik tim Kuzey Irak'a girdi.



Zaman'dan Bayram Kaya'nın haberine göre; bölgeye intikal eden özel eğitimli ekibin hedefinde, terör örgütü PKK'nın iki numaralı ismi Murat Karayılan ile Zap kampında olduğu düşünülen Suriye uyruklu Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin, Duran Kalkan, 'Ape Hüseyin' kod adlı Kadri Çelik ve Sabri Ok var. Bordo Bereliler'in, bu isimlerden en az birini Türkiye'ye getirme yönünde karar aldığı aktarılıyor.

Lider kadroya operasyon başladı



Çukurca saldırısının ardından Bingöl'deki canlı bomba saldırısının emrini de Suriye uyruklu Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in verdiğinin tespit edilmesi hem Özel Harekat polislerini hem de Özel Kuvvetler Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Bu kapsamda Çukurca saldırısı sonrasında bölgeye intikal eden özel eğitimli ekip, örgütün lider kadrolarına yönelik operasyon başlattı. Güvenlik birimlerinden edinilen biligiye göre, harekat Murat Karayılan, Fehman Hüseyin, Duran Kalkan, 'Ape Hüseyin' kod adlı Kadri Çelik ve Sabri Ok gibi isimleri hedefliyor.

Ekipte 1'i subay 17 kişi var



Son operasyonun ardından Irak'ın kuzeyine giriş yapan ekipte biri subay olmak üzere 17 kişinin olduğu dile getiriliyor. Askeri kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel başta olmak üzere kuvvet komutanlarının son operasyonu yerinde yönetmesinin hem özel kuvvetlere hem de diğer askerlere büyük bir moral verdiğinin altını çiziyor.

Bahoz Erdal Zap'ta



Öte yandan, son operasyonun ardından örgüt içinde de birtakım bölünmelerin yaşandığını aktaran kaynaklar, telsiz dinlemelerinde bunun açıkça ortaya çıktığını belirtiyor. Örgütün aralık ortalarına kadar eylemlerine devam edeceği yönünde bilgilerin geldiği ifade edilirken en fazla talimatın 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'den geldiğine dikkat çekiliyor. Bundan dolayı da örgüt içinde Erdal'a karşı son dönemde tepkilerin arttığı ileri sürülüyor. Hüseyin'in Irak'ın kuzeyindeki Zap kampında bulunduğu tahmin ediliyor. İstihbarat birimleri, Bahoz Erdal'ın yer değiştirme olasılıklarını da mercek altına aldı. Özel Kuvvetler'e bağlı eğitimli askerler, Irak'ın kuzeyinde örgüt liderlerini yakından takibe alırken, diğer birliklerin de belli periyotlarla kırsal bölgelerde operasyonları sürdürdüğü belirtiliyor.



