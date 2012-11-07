Bordo Bereliler, Irak'ta PKK'ya nokta operasyonu mu yaptı?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) özel kuvvetler biriminin en önemli unsurlarından biri olan "Bordo Bereliler" sınırötesinde PKK kamplarına yönelik nokta operasyon gerçekleştirdiği söylendi. Özel kuvvetler'in Irak sınırından 5 kilometre içeri girdiği ileri sürüldü.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuya dair yaptığı açıklamada Bordo Bereliler'in Irak'ta PKK'ya yönelik nokta operasyonu için herhangi bir bilgisi olmadığını dile getirdi.

Öte yandan geçtiğimiz ay ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, PKK ile mücadelede işbirliği konusunda Türkiye’ye, Bin Ladin’i yakalamak için uyguladıkları yöntemi de içeren yeni bir öneri getirdiklerini dile getirmişti.

ntvmxnbc'de yer alan habere göre; Sınırötesinde PKK'ya karşı uzun süre sonra ilk kez kara harekatı yapıldı. Edinilen bilgilere göre, TSK'nın en seçkin birlikleri olan Bordo Bereliler PKK kamplarına nokta operasyon gerçekleştirdi.

İstihbarat sonrasında iki tabur asker kısa süreli, etkili bir operasyon yürüttü.

Bölgedeki muhtemel hedeflere yönelik küçük çaplı operasyonda, arama tarama faaliyeti de yapıldı. Irak sınırından 5 kilometre kadar içeriye girildi.

Bordo Bereliler operasyon sonrası uçar birlikler yoluyla Türkiye'ye dönüş yaptı. Operasyon, TBMM'nin verdiği sınırötesi harekat yetkisi kapsamında yürütüldü.

'Bahoz Erdal'a yönelik olabilir'

Operasyonu NTV'ye yorumlayan Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, "Harekatın iki amacı olabilir. Birincisi kış nedeniyle Türkiye'den kamplara geçmek isteyenlere yönelik operasyon olabilir. İkincisi, bu kampların bazılarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin barındığı biliniyor. Sıcak bir istihbaratla bu yöneticilerden birkaç tanesini yakalamak için bu çaplı bir harekat yapılmış olabilir. Bahoz Erdal'ın sık sık bu kamplarda bulunduğu şeklinde istihbaratlar vardı. Belki ona dönük ya da başka yöneticilere yönelik operasyon olabilir" dedi.

ABD: PKK ile mücadele için yeni bir öneride bulunduk

Türkiye'ye, PKK'yla mücadelede işbirliği konusunda yeni bir öneri getirdiklerini anlatan Ricciardone, bu konuda ABD'nin Usame Bin Ladin'i yakalamak için uyguladığı karmaşık askeri operasyonu örnek gösterdi. Bu operasyonun TTP (Tactics Technics Procedures-Taktik Teknik Usuller) adını taşıdığını kaydeden ABD Büyükelçisi, ileri, tek kolluk ve özel kuvvetlerin ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir operasyon olduğuna dikkat çekti. Ricciardone, "Bunu Türkiye'yle de paylaşmak istiyoruz. Bunu Türkiye'ye önerdik" dedi.

Bu sözleri, "ABD, Bin Ladin'i yakaladı. Neden mesela Murat Karayılan'ın yakalanması için Türkiye'ye yardım etmiyor" sorusu üzerine söyleyen Ricciardone, Türkiye'ye yaptıkları yeni işbirliği yöntemi konusunda daha fazla ayrıntı vermeyi ise reddetti. ABD Büyükelçisi, "Düşmanlarımızın bizim kapasitemizi öğrenmesini istemeyiz" dedi.

ABD Büyükelçisi, Türkiye'nin bu teklife nasıl yanıt verdiği konusunda ise, sessizliğini korudu. Sadece ,"Türkiye, işbirliği örgütünün ne kadarını açıklayacağına kendisi karar verir" demekle yetindi.