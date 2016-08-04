Bordeauxlu Menez'in maç esnasında kulağının bir kısmı koptu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Bordeaux'un İtalya'nın Milan takımından kadrosuna kattığı Jeremy Menez'in, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta kulağının bir kısmı koptu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ligue 1 takımlarından Lorient'le yapılan hazırlık maçının 77. dakikasında rakip takım oyuncusuyla girdiği ikili mücadele sonunda yerde kalan ve Didier N'Dong'un kafasına basmasıyla sağ kulağının bir kısmında kopma meydana gelen Menez'e ilk müdahalenin sağlık görevlileri tarafından saha içinde yapıldığı, 29 yaşındaki futbolcuya cerrahi operasyon da uygulanabileceği bildirildi.

Bordeaux'un birkaç gün önce 3 yıllık sözleşme imzaladığı Fransız milli futbolcu Menez, daha önce İtalya'nın Roma ile Fransa'nın Sochaux, Monaco ve Paris Saint-Germain takımlarında da forma giydi.

Öte yandan, Lorient Kulübünün internet sitesine görüşlerini aktaran Gabonlu oyuncu N'Dong, Bordeaux Kulübü ve Jeremy Menez'den özür diledi.