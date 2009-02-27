

Fransız basını, Galatasaray'ın Bordeaux'yu 4-3 yendiği UEFA Kupası 3. tur rövanş maçına geniş yer ayırdı. Haberlerde, Fransız ekibinin özellikle de savunma anlayışı eleştirildi.





Galatasaray'ın 4-3'lük Bordeaux zaferi, Fransız basınına ilham verdi. Karşılaşmayla ilgili ilginç başlıklar, bugün gazete sütunlarını süslerken, Bordeaux'nun defans anlayışı yerden yere vuruldu. Günün en ilginç başlığı ise 20 Minutes gazetesinden geldi. Gazete, Bordeaux şehrinin şaraplarıyla ünlü olmasına gönderme yapan, "Bordeaux sirkeye döndü" başlığıyla haberi verdi. Haberde, Bordeaux'nun erken gelen golle maça çok iyi başladığı, ancak oyunun 41. dakikasında yenen şanssız golün ardından uzun süre toparlanamayarak 3-1 geriye düştüğü, değişikliklerin yapılmasının ardından 3-3'lük skora ulaşılmasına karşın, Ali Sami Yen'de "transa geçmiş tribünler"in de etkisiyle son dakika golüne engel olunamadığını vurgulandı.



Le Figaro gazetesi ise haberi, "Bordeaux çatırdadı" başlığıyla verdi. Gazete, maçın dönüm noktasını, Mehmet Topal'ın sakatlanması ve yerine 19. dakikada Harry Kewell'ın oyuna girmesi olarak ilan ederken, Ali Sami Yen Stadı için "Cehennem" ifadesini kullandı. Figaro, yenilen 4 golde de savunma hatalarının, Fransız futbolseverleri çıldırtacak ölçüde büyük olduğu yorumunu yaptı.



Le Parisien gazetesi de haberde "Bordeaux'nun büyük hayal kırıklığı" başlığını kullandı. Haberde, büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son dakikasında Sabri'nin ayağındandan gelen golle, "Bordeaux'ya ağlamaktan başka bir şey kalmadı" ifadesi kullanıldı.



Fransa'nın "Sports.fr" adlı internet sitesi "Bordeaux'ya soğuk duş" başlığıyla verdiği haberde, Ali Sami Yen Stadı'nda, uzun yıllar unutulmayacak bir maç oynandığını belirtti. Haberde, maçın geniş bir analizine yer verilirken, "Sabri Bordeaux'yu çarmıha gerdi" denildi.





Galatasaray'ın galibiyeti Avustralya basınında



Galatasaray'ın UEFA Kupası 3.tur rövanş maçında Bordeux'u kendi evinde 4-3 yenmesi Avustralya medyasında "Kewell attı, Galatasaray kazandı" başlığıyla verildi.



Avustralyalı yıldız Herry Kewell'ın karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Galatasaray'ın ikinci golünü atmasının Galatasaray'ı galibiyete taşıdığını yazan gazeteler, Kewell'ın Galatasaray'ının, Hamburg'un rakibi olduğunu belirtti. Gazetelerde yer alan başlıklar şöyle:



HERALDSUN



Avustralya Milli Takımı'nın yıldızı Herry Kewell, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nda Bordeux ağlarına yolladığı 4 golden birini attı. Kewell, ilk yarının bitimine saniyeler kala takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın kahramı Sabri Sarıoğlu, 90'ıncı dakikada attığı golle takımının Bordeux karşısında 4-3 galip gelmesini ve Galatasaray'ın 16 takım arasına girmesini sağladı. Galatasaray'ın 4'üncü turdaki rakibi Alman temsilcisi Hamburg oldu.