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Spor

Bordeaux hayata döndü

Son dakika penaltısıyla Nice deplasmanında 2 puan bırakan Bordeaux hafta içi mesaisinde yeni bir sürprize izin vermedi.

29 Ekim 2008 02:00

Hafta sonunda 2-0 öne geçtiği maçta son dakika penaltısıyla Nice deplasmanında 2 puan bırakan Bordeaux hafta içi mesaisinde yeni bir sürprize izin vermedi.

Hafta sonunda 2-0 öne geçtiği maçta son dakika penaltısıyla Nice deplasmanında 2 puan bırakan Bordeaux hafta içi mesaisinde yeni bir sürprize izin vermedi. Le Havre'yi konuk eden Blanc'ın öğrencileri farklı bir galibiyet elde etti.

Sahasındaki mücadeleye Nice şokunun de etkisiyle kötü başlayan Bordeaux, ilerleyen dakikalarda toparlandı ve 30. dakikada Bellion ile öne geçti. Bellion ikinci yarının başında farkı ikiye çıkardı. Takımın arjantinli golcüsü Cavenaghi 3. golü kaydedek takımını rahatlatırken, 81. dakikada Wendel mücadelenin skorunu 4-0 olarak belirledi. Böylece Bordeaux puanını 21'e yükseltti ve Lyon'u yakaladı.

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