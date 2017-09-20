Borcunu ödeyemeyince 'soyuldum' dedi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, yasadışı bahis oynatanı ve çevreye olan borçlarını ödememek için kendini bağlatarak soyulduğunu söyleyen 19 yaşındaki Abdülhamit Ö., polisin yaptığı soruşturmada gerçeği itiraf etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Karayılan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; kiralık masa ve sandalye işi yapan Abdülhamit Ö., işyerinde komşuları tarafından elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu. Polis tarafından kurtarılan ve hastaneye götürülerek tedavisi yapılan Abdülhamit Ö., polise verdiği ifadesinde işyerine gelen tanımadığı 3 kişinin kendisini bağlayarak 2 bin 100 lira parasını ve bilgisayarını aldığını söyledi. Çevrede araştırma yapan polis, ifadesindeki tutarsızlığı da göz önüne alarak Abdülhamit Ö.\'yü yeniden sorguladı. Abdülhamit Ö., polise ilk verdiği ifadenin yalan olduğunu söyleyerek, yasa dışı bahis oynattığını ve çevreye olan borçlarını ödeyemediği için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Abdülhamit Ö., adliyeye sevk edildi.



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