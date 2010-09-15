-BORCUNU ÖDEMEYEN OKULLAR SUSUZ KALDI DİYARBAKIR (A.A) - 15.09.2010 - Diyarbakır'da borcu olan 116 okulun suyu, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) ekiplerince kesildi. DİSKİ Genel Müdürlüğü, su borçlarının tahsili için yaklaşık üç ay önce çalışma başlattı. Okulların kapanmasıyla birlikte ekipler, ildeki ilköğretim okulları ve liselerde denetim yaparak, aşama aşama okulların suyunu kesti. Bu kapsamda, 116 okulun suyu kesildi. Borçların ödenmemesi nedeniyle okula yeni başlayan öğrencilerin okula alışmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan programı uygulayan ilköğretim okulları zorluk yaşıyor. Su kesilen bazı ilköğretim okullarında öğretmenler kendi aralarında para toplayarak tankerlerle okula getirilen su ile sorunu gidermeye çalıştı. Ancak suyu hiç akmayan ilköğretim okullarında ise yeni kayıt yaptırarak, diğer öğrencilerden bir hafta önce okula başlayan çocuklar ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri, susuzluk sıkıntısıyla karşılaştı. Okul yöneticileri, su olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını, bu sıkıntının önümüzdeki hafta okulların açılmasıyla daha da artacağını belirtti. -19 MİLYON LİRA BORÇ- DİSKİ Genel Müdürü Fahrettin Çağdaş, 116 okulun suyunun kesildiğini, okulların kapanmasıyla böyle bir çalışma başlatıldığını anlatarak, kesintiyi, özellikle çocukların okulda olmadığı döneme denk getirdiklerini söyledi. Ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bugüne kadar 116 okulun suyunun kesildiğini bildiren Çağdaş, şöyle dedi: ''İlköğretim ve liselerin toplam 19 milyon 442 bin 888 lira borçları bulunuyor. Biz çalışmalarımızda merkezi hükümetten pay almıyoruz. Ürettiğimiz ve arz ettiğimiz suyun ücretini tahsil ederek yeni yatırımlar yapıyor, hizmet sunuyoruz. Kurumu doğru yönetme ve düzenli, sağlıklı su vermek amacıyla kaynağa ihtiyaç duyuyoruz. Bu kaynak da abonelerden tahsil edilen faturalardır. Kamu kaynağını tahsil etmek ve doğru yönetme adına bu çalışmaları yürütüyoruz.'' Bugüne kadar okullar söz konusu olduğu için hassas davranıldığını, okulların suyunu kesmeme adına iyi niyetle bu borçların ödenmesi talebinde bulunduklarını anlatan Çağdaş, ancak sonuç alınamadığını bildirdi.