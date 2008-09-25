Borcu olan bayram sonrası karanlıkta

TEDAŞ, borcunu ödemeyen abonelere bayram sonrası elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. En fazla borcu olan kurumların başında belediyeler geliyor. Bakanlıklar borçlarını ödemezse okul ve hastaneler de elektriksiz kalabilir.



Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) elektrik borcu olan abonelere yönelik radikal bir karar aldı. Buna göre, aboneler borçlarını bayrama kadar ödemezse elektrikleri kesilecek ve haciz işlemi başlatılacak. Söz konusu karar dün TEDAŞ genel müdür yardımcıları, daire başkanı ve ilgililerin katılımıyla yapılan toplantıda alındı.



Karar kapsamında TEDAŞ, bayramın ardından kuruma borcu olan abonelerin borçlarını ödememeleri halinde elektriklerini kesecek. Tedaş Genel Müdürü Haşim Keklik, bu kesintiye kuruma borcu olan kamu kurumlarının da dahil olacağını açıkladı.



Okul ve hastaneler etkilenebilir



TEDAŞ’a en çok borcu olanlar arasında çiftçiler 1.2 milyar YTL ile ilk sırada yer alırken, onu 933 milyon YTL ile belediyeler izliyor. Keklik’in verdiği bilgiye göre, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu yok. En büyük borçsa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait.



Borçlu olan kurumlar arasında milli eğitim, tarım ve sağlık bakanlıkları da bulunuyor. Keklik, söz konusu bakanlıkların borçlarını ödememesi durumunda okullar ve hastanelerin de elektriklerinin kesileceğini söyledi.

