Borçtan dolayı emekli olamayanlar için son tarih 25 Kasım

Bağ-Kur'daki yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamasına karşın Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu bulunması nedeniyle emekli olamayanların yapılandırma imkânından yararlanması için sayılı gün kaldı. Bu kişiler, kuruma 25 Kasım günü mesai bitimine kadar başvurarak borçlarını yapılandırabilecek. Peşin ödemeyi seçenler, parayı 2 Ocak 2017'ye kadar yatırmasının ardından, taksiti seçenler de ödemeler tamamlanınca emekli olabilecek.

Asıl borç aynen kalacak

Takvim'de yer alan habere göre, yapılandırmada asıl borç aynen kalacak. Ancak gecikme zammı ve faizi silinecek. Bunun yerine enflasyon güncellemesi yapılacak. Böylece borç önemli bir oranda düşecek. Peşin ödeme yapacaklar enflasyon oranının da yarısını verecek. Taksitli ödeme yapanlara ise ana para ve enflasyon tutarından oluşan borca seçtikleri taksite göre belirlenen katsayı eklenecek.

Borcunu yapılandırarak emekli olmak isteyen ancak para sıkıntısı yaşayanlara da Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredi imkanı da var. İsteyenler kredi kullanarak borcunu peşin kapatacak. Hem borcundan kurtulacak hem de emeklilik için beklemesine gerek kalmayacak. Kredinin taksitlerini de emekli maaşı bağlanınca rahat bir şekilde ödeyebilecek. Yapılandırma imkanı ile 300 binden fazla Bağ- Kur'lunun emeklilik hakkı elde etmesi bekleniyor.

Kamuya olan borçlar bitiyor

Vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi, su gibi kamuya olan borçları yapılandırmak için başvuru süresi 25 Kasım'da sona eriyor. 25 Kasım günü mesai bitimine kadar başvuranlar; vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi, su gibi borçlarını yapılandırabilecek. Borcunu yapılandıranlar, peşin ödemeyi ya da ilk taksit ödemesini Maliye'ye olan borçlar için 31 Kasım'a, prim borçları için 2 Ocak 2017'ye kadar yatıracak.

Yapılandırma ile vatandaş borçtan kolayca kurtulma imkanı elde edecek. Ancak başka kazanımlar da sağlayacak. Prim borcunu yapılandıranlar, ödemelerini düzenli yapan Bağ-Kur'lulara getirilen 5 puanlık prim indirimi uygulamasından yararlanabilecek. Böylece ceplerinden prim için her ay en az 82,35 lira daha az para çıkacak. Tabii bu kişilerin bundan sonra da ödemelerini düzenli yapmaları gerekecek.