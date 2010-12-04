-BORÇLU OLDUĞU BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Sitelerde iş yerine haciz gelen bir esnaf, borçlu olduğu esnaf baba ve oğlunu silahla öldürüldü. Ali Ersoy Mahallesi Fatin Sokak'ta hırdavatçılık yaptığı bildirilen baba Eyüp Güngör ile oğlu Tuğrul Güngör, iş yerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba ve oğlu kurtarılamadı. Aynı bölgede esnaf olduğu belirtilen saldırgan M.T'nin, olayın ardından plakası belirlenen bir araçla kaçtığı öğrenildi. Eyüp Güngör'e olan 250 bin liralık borcu nedeniyle M.T'nin iş yerine, bir süre önce haciz geldiği kaydedildi.