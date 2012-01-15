Borçlu askerin harçlığına haciz geldi





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, Hakkari'de vatani görevini yapan Mehmetçik'in babasından gelen harçlığa asker öncesi borçlarından dolayı el konulunca konuyu TBMM gündemine taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP'li Ören, "Hiçbir geliri olmayan askerlerin harçlıklarına el konulmasının önlenmesi için bankalara ve vergi dairelerine talimat vermeyi düşünüyor musunuz" dedi.



‘Vicdansız bir durum’



"Asker harçlığına bankalar tarafından el konulması vicdanları rahatsız eden bir durum" diyen Ören'e göre, vatani görevde olan biri borcunu nasıl ödeyecek. Devletin, bir Mehmetçiği parasız bırakmaktansa askerlik bitimine kadar borcunu erteleme yoluna gidebileceğini vurgulayan Ören, “Zorunlu olarak askere alıyor. Şahsi bir eylem değil. Vergi dairesi hesabı bloke yapıyor. Babadan gelen harçlığa el koyuyor.”

‘Askerler devletin güvencesi altında’



Soru önergesinin gerekçesinde, “Devlet her türlü alacağını tahsil etmek çeşitli kısıtlayıcı yöntemler uygulamaktadır. Ancak bu kısıtlamalar bazen alacağı tahsil etme anlayışının ötesine geçerek vatandaşı mağdur etmektedir.



Vatani görevini Hakkari’de yapan bir askerimizin idari para cezası nedeniyle vergi dairesince tüm banka hesapları bloke edilmiş, bu nedenle babasının bankaya yatırdığı asker harçlığına el konulmuştur.”

‘Ortada büyük bir borç yok’



Bilindiği üzere vatani görevini yapan askerler devletin koruması ve güvencesi altındadır. Devlet muhtaç durumdaki asker ailelerine yardım yapmakta, eğer evdeki bir çocuk askerse ikinci çocuğu askerlik çağına gelse bile askere alma işlemini ertelemektedir.



Asker harçlığına bankalar tarafından el konulması vicdanları rahatsız eden bir durumdur. Kaldı ki ortada öyle çok miktar bir borç da yoktur.



6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda hangi hallerde haciz yapılamayacağı, eğer tahsil edilecek mal ve gelir yoksa acz halleri belirtilmektedir. Asker olan bir kişinin hiçbir geliri olmadığı gerçektir. Bu nedenle askerlik süresince devlet alacaklarının tahsilinin ertelenmesi gerekmektedir. Ancak buna rağmen asker olan bir kişinin bütün banka hesapları bloke edilmiştir.



Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle yöneltilen sorular şöyle:



- Devlet alacaklarının tahsilinin borçlunun askerlik görevi süresince ertelenmesi için yasal düzenleme yapacak mısınız?



- Hiçbir geliri olmayan askerlerin harçlıklarına el konulmasının önlenmesi için bankalara ve vergi dairelerine talimat vermeyi düşünüyor musunuz?



- Alacaklar tahsil edildiği halde banka hesaplarına konan tedbirler zamanında kaldırılmadığı için vatandaşlara sürekli borçlu muamelesi yapılmaktadır. Bu durum her resmi işlemde karşılarına çıkarılmaktadır. Bu tedbirleri kaldırmayan ve görevini yapmayan bankalar ve kamu görevlileri hakkında yasal işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?



