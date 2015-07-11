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Yaşam

Borçlarını kapatıp, kredi kartlarını yaktı

Yıllardır ödeme için uğraş verdiği farklı bankalara ait kredi ve kredi kartı borcunu ödeyen emekli vatandaş, iptal ettiği kartlar ile ızgara keyfi yaptı

11 Temmuz 2015 19:03

Tokat’ta yaşayan emekli ziraat mühendisi İlyas Türk(66) bankalara olan kredi kartı borcunu kapatınca sıra dışı bir kutlama yaptı. Mangal yakıp ızgaraya köfte yerine kredi kartlarını dizen İlyas Türk, hepsini yaktı.

CHA’da yer alan habere göre, uzun yıllardır ödeme için uğraş verdiği farklı bankalara ait kredi ve kredi kartı borcunu ödeyen emekli vatandaş, ramazanda gündüz vaktinde iptal ettiği kartlar ile ızgara keyfi yaptı. Öğle vakti bahçede ızgara yakarken dikkatleri üzerine çeken İlyas Türk, iftara çok vakit olmasına rağmen şaşakın bakışlarla kendisini izleyenlere, "Hayatımda ilk defa yapmış olduğum bir ızgara olacak. Zira bakın cebimde farklı banka kartları var.

Bunlar bu güne kadar gırtlağıma kadar borçlandırdı tabiri caiz ise, bugüne kadar bunlar beni yedi, bugün ben onları yiyeceğim. Bugüne kadar beni yediler ama bitiremediler çok şükür, bugün ben onların ızgarasını yaparak borçsuz bir hayata, huzurla devam edeceğim. Bugün yaptığım kutlama budur. Bugün çok özel bir kutlama, borçlarımı tamamen sıfırlamış durumdayım. Bankaya maaş almaya gittiğimde hiçbir kesinti olmadan alacağım, rahat bir şekilde harcayacağım, bunun mutluluğu içerisindeyim.” dedi.

 

‘Radikal karar aldım’

 

Bankaya olan borçlarını kapatmak için radikal karar aldığını söyleyen İlyas Türk, “Güzel bir evim vardı 4 yıldır oturuyordum. Yeni bir ev 4+1 büyük bir daireydi. Radikal bir karar aldım onu sattım, bütün kredi kartı borçlarını ödedim, borçlar bittikten sonra kalan para ile kendime yeniden küçük bir ev aldım. Zaten emekliyim karı koca yaşıyoruz başka kimse yok. Çocuklar hep evli, kendimize yetecek küçük bir daire aldım. Bayramda taşınacağım orada iki bayramı birden kutlayacağım. Rabbim bu şekilde benim gibi durumda olan herkese borçlarını ödemeyi nasip etsin." şeklinde mutluluğunu dile getirdi.

İlyas Türk daha sonra yaktığı mangalın üzerine ızgaraya kredi kartlarını dizerek pişirmeye başladı. Bir süre yanan plastik kartlar pis koku ve duman çıkarınca, “Bunlar eskiden olduğu gibi çok acı, bunlar yenmez. Akşam iftara kadar kendime güzel bir ızgara yapayım” diyen Türk yanan kart kalıntılarını çöpe attı.

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