Borçların yapılandırma süresi uzatılıyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yoğun ilgi ve talep üzerine, yapılandırmada son başvuru ve son ödeme tarihlerinin 1 ay uzatıldığını belirterek, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, belediyeler, TEDAŞ ve kalkınma ajanslarına olan borçlar için vatandaşların, başvurularını 31 Aralık'a kadar yapabileceğini bildirdi.

Yapılandırmadaki son rakamlara ilişkin de bilgi veren Şimşek, bugün itibariyle sadece vergi dairelerine yaklaşık 3,5 milyon kişinin başvurduğunu ve 33,4 milyar lira alacağın yapılandırıldığını söyledi. Batman'a hareketinden önce, kamuoyunda "torba yasa" olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun'un sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, "af niteliğinde" olmamasına rağmen, vatandaşların kanuna büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Bakan Şimşek, bugün itibariyle sadece vergi dairelerine yaklaşık 3,5 milyon kişinin başvurduğunu ve kanun kapsamında 33,4 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızdan ve sektörlerden gelen yoğun ilgi ve talep üzerine, yapılandırmada bazı alacaklar için son başvuru ve son ödeme tarihlerinin 1 ay süre ile uzatılmasına ilişkin karar, Bakanlar Kurulu'na gönderildi. Karar, Resmi Gazete 'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yapılandırma hükümlerinden azami sayıda vatandaşımızın yararlanması amacıyla Maliye Bakanlığı, SGK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, belediyeler, TEDAŞ ve kalkınma ajanslarının alacaklarına yönelik Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılacak. Yani vatandaşlarımız, söz konusu borçları için başvurularını 1 Aralık'a kadar değil, 31 Aralık'a kadar yapabilecek."

Ödeme süresi de uzayacak

Aynı şekilde, 31 Aralık 2014'e kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresinin de 1 ay uzatılacağını aktaran Şimşek, ilk taksit ödemelerinin, 31 Ocak 2015 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 2 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılabileceğini bildirdi.

Araç muayenelerine 6 ay ek süre

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, araçlarının fenni muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlara da söz konusu kararla önemli bir imkân getirileceğini söyledi. Bu çerçevede, 31 Aralık 2014'e kadar araç muayenesi yaptırılabilmesine yönelik düzenlemenin süresinin 30 Haziran 2015'e kadar uzatılacağı bilgisini veren Şimşek, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız, süre uzatıldı diye başvurularını ertelemesin ve bir an önce işlemlerini bitirsin. Kararla, özellikle muayene konusunda önemli imkan tanınıyor ama araç sahiplerinin, fenni muayenesiz araç kullanmanın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre cezayı gerektirdiğini unutmaması lazım. Önümüzdeki 1 aylık sürede borçlu olan tüm vatandaşlarımıza, bu kolaylıktan yararlanmalarını ve icraya muhatap olmadan borçlarını zamanında ödemelerini tavsiye ediyorum."