Borçlarımızı artırarak yaşayamayız

ABD'de başlayan ve Avrupa ülkelerini de etkileyen finansal çalkantı, dünyada yeni bir global krize yol açarken, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Türk ekonomisindeki kırılganlıklara dikkati çekti.



ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Yavaşlayan ekonominin duvara toslayabileceği" uyarısında bulunurken, dünyada yaşanmakta olan finansal krizin bir yılı geride bırakmasına rağmen henüz

dibinin görülmediğini kaydetti.



Krizin derinleşerek devam ettiğini ve bunun daha ne kadar süreceğini kimsenin bilmediğini kaydeden Özdebir, "Önümüzdeki günlerde ABD'de yeni banka iflasları olacak ve her iflas, küresel ekonomiye yeni şok dalgaları yayacaktır. Bu şok dalgalarından henüz çok fazla etkilenmedik ancak, gelen her yeni dalga, ekonominin direncini yıpratmaktadır. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa bu şok dalgaları ekonomide ciddi sorunlar yaşanmasına yol açabilir"

dedi.



ASO olarak bir yıldır küresel ekonomideki belirsizliğin uzun sürebileceği ve dünya ekonomisi üzerindeki tahribatının derin olabileceği uyarıları yaptıklarını hatırlatan Özdebir "Ne yazık ki Türkiye, dünya finansal piyasalarında yaşanan bu çalkantıya ekonomik olarak güçsüz olduğu bir dönemde yakalanmıştır" dedi.



Ekonomik büyüme hız keserken yüksek reel faizlere rağmen enflasyonun düşmediğini, cari işlemler açığının 50 milyar doları aşacağının artık kesinleştiğini kaydeden Özdebir, cari işlemler açığının finansman kalitesini bozduğunu bildirdi.



Dünyada likidite ve kredi krizi aynı anda yaşanıyor



Bu açığın önemli bir bölümünün özel sektör borçlanmasıyla kapatılır hale gelindiğini belirten Özdebir, şunları kaydetti:



"Dünyada likidite ve kredi krizinin aynı anda yaşandığı, bankaların birbiri ardına iflas ettiği bir ortamda bizim borçlanmamızı rahatça sürdürebileceğimizi sanmak safdillik olur. Dünyada ucuz likidite dönemi geride kaldı. Dünyanın en yüksek faizini vermemize rağmen yabancı sermaye girişlerinde ani bir duruş olabilir. Daha da kötüsü hızlı sermaye çıkışları yaşanabilir. Bu durumda zaten yavaşlayan ekonomi duvara toslayabilir. Değişen dünya koşullarında Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürmek için yeni ekonomik politikalara, yeni finansman stratejilerine ihtiyacı var. Orta vadeli program iyi ama biz şimdi kısa vadedeyiz."

