Borçlanma yetkisi 4 kat artıyor, harcamalar kısılıyor

Bütçedeki borçlanma yetkisi dört katına kadar artırılıyor. Sağlık ve taşıt harcamalarını da kapsayacak şekilde bütçedeki çeşitli harcama kalemleri kısılıyor.



Gider sistemine ilişkin kanun taslağı ile 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki borçlanma yetkisi de yükseltiliyor.



Taslakta bütçe açığına ilişkin revizyona paralel olarak ''Hazinenin bütçedeki borçlanma yetkisinin 4 katına kadar çıkarılması'' öngörülüyor.



Maliye Bakanlığı yetkilileri, ekonomik büyüklüklerle ilgili revizyon sonrasında, bütçe açığı rakamının 49 milyar liraya yükseltildiğine dikkat çekerek, ''Hazinenin borçlanma yetkisinin 4 katına kadar artırılmasıyla söz konusu açığın finansman sorunu gideriliyor'' dediler.



Bu arada taslakta çeşitli harcamalara ilişkin teknik düzenlemeler de bulunuyor ve Anayasa Mahkemesinin daha önceki kararları doğrultusunda, 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan, ancak bütçeyle doğrudan ilgisi olmayan çeşitli kalemler, ilgili kanunlara taşınıyor.



Harcamalar kısılıp, tasarrufa gidiliyor



Öte yandan ekonomi yönetimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmeler çerçevesinde, faiz ve personel harcamaları dışındaki bazı gider kalemlerini de kısmaya hazırlanıyor.



Bu doğrultuda harcama kalemleri tek tek gözden geçirilirken, yeni tasarruf tedbirlerinden sağlık harcamalarının da etkilenmesi bekleniyor. Özel hastanelere ödemeler ile ilaç kullanımındaki aşırılıklar önlenecek.



Bütçede talebi artırmayan, kısa vadede verimlilik yaratmayan gider kalemlerinde kısıntı yapılacağını kaydeden bir ekonomi bürokratı, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

''Burada sağlık harcamaları da gözden geçirilecek. Özellikle özel hastanelerdeki tetkik ve tedavi giderleri ile ilaç kullanımında, son 2 yılda alınan önlemlere rağmen hala istismar ve haksız ödeme olduğunu düşünüyoruz. Burada ödemeyi yapıp, daha sonra bunun peşine düşmek yerine, önceden önlemimizi almak durumundayız.



Sosyal Güvenlik Kurumunun yeni yazılım programıyla hangi hastanede, kimin hangi işlemlerden geçirildiği, hangi doktorun kimden ne kadar tetkik ve tahlil istediği, kime ne kadar ilaç yazdığı tek tek izlenmeye başlandı. Bu sistem daha da etkin hale getirilecek ve A hastanesi faturasını bize getirdiğinde, kendisine (Senin şu kalemlerinde hata olduğunu düşünüyoruz. Şu kişiyle ilgili şu harcama dökümü normal değil) diyerek, onu geri çevireceğiz. Buna yönelik bir mekanizma oluşturacağız. Zaten bunu yaptığımızda, özel hastaneler, şimdiki gibi faturalarla bize gelemeyecek.



Aynı şey ilaç kullanımı için de geçerli. Bunun da disipline edilmesi gerekiyor ve biz de bunu yapacağız. Taşıt harcamaları da tasarruf edilecek kalemler içinde bulunuyor. Bütçedeki gider kalemleriyle ilgili çalışmamız sonucunda, nerede, ne kadar tasarrufa gidileceği net olarak ortaya çıkacak.''

