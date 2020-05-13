Borçlanma talebi reddedilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Hazine payımız azaldı, amaç Ankaralıları cezalandırmak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, nisan ayından gelirlerin azaldığını ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle harcamaların yüzde 15 oranında arttığını belirtti. İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere bütçenin %10'una kadar borçlanma talebinin de reddedildiğini hatırlatan Yavaş, meclisteki muhalefetin en büyük amacının Ankaralıları cezalandırmak olduğunu yazdı.

Yavaş, "Nisan ayında gelirlerimiz %55 yani 229 milyon TL azalmış bulunmaktadır. Giderlerimiz ise, Covid-19 salgınıyla mücadele dışında zorunlu olmayan harcamalarımızı kısmamıza rağmen, % 15 yani yaklaşık 58 Milyon TL artış göstermiştir. Hazine payımız ise %49 oranında azalmıştır. Salgının uzaması halinde, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere bütçenin %10'una kadar borçlanma talebimiz reddedilmiş ve 6 milyonluk nüfus için sadece 100 milyona kadar borçlanma yetkisi sosyal yardım ve taşımacılık sektöründe kullanılmak üzere sınırlandırılarak verilmiştir." bilgisini paylaştı.

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oysa bizden önce tüm borçlanma isteklerine aynı belediye meclisi sorgusuz sualsiz onay vermiştir.Buradan anlaşılıyor ki, meclisteki muhalefetin en büyük amacı Ankaralı’ya yapılan hizmet ve ödemelerin aksaması, Ankaralı’nın cezalandırılmasıdır. Bunun başka bir izahı olamaz.ASKİ 2020 bütçesinin tarihinde ilk defa eksi 477 milyon TL açıkla kabul edilmesi ve "kendi imkanlarınızla halledin" denmesini de Ankara halkının takdirine sunuyoruz. Ankaralı’nın sağlığını korumak hepimizin görevidir. Zira söz konusu olan bizim ve sevdiklerimizin de sağlığıdır" ifadesini kullandı.

Yavaş paylaşımlarında şunları kaydetti:

Salgınla mücadele sürecinde, nisan ayında EGO Genel Müdürlüğü’nün gelirleri 46 Milyon TL yani %85 azalmış, sabit giderlere ek olarak giderleri 5 Milyon TL yani %5 oranında artmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün gelirleri ise mart ayına göre %32 oranında 54 milyon TL azalmıştır. Bu olumsuzluklara rağmen tüm gücümüzle Ankara için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İmkânlarımız ölçüsünde hiçbir hizmeti aksatmadan yatırımları gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edecek, Başkent'te aç ve açıkta kimseyi bırakmayacağız.