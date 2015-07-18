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Yaşam

Borca batan internetten böbreğini satılığa çıkarıyor!

Hukukçular internet üzerinden böbrek satışı ile ilgili nakil yapacak doktorlara uyarıda bulundu

18 Temmuz 2015 11:06

İnternette ev, araba satar gibi böbrek satıyorlar. Hukukçular ise uyarıyor: Alan da nakli yapacak doktor da suç işliyor.

İnternette ev, araba satar gibi böbrek satıyorlar. ‘Satılık böbrek var’ isimli bloga ilan verenlerin çoğunun gerekçesi, paraya ihtiyaçlarının olması. Hukukçular ise uyarıyor:

"Böbreği satan da alan da nakli yapacak doktor da suç işliyor ..."
 
“Ben de hayatımın yarısını veriyorum...” Bu sözler, böbreğini satmak isteyen henüz 19 yaşındaki genç bir kadına ait. Sebebi, maddi imkânsızlıklar… Bu genç kadın, ilk “ilan”ın 2011 yılında verildiği, “satılık böbrek var” isimli blogta böbreğini satmaya çalışan onlarca kişiden sadece biri.  

İnternete “satılık böbrek” yazdığınızda ilk karşınıza çıkan sitelerden biri “satılık böbrek var.” İlan verenlerin hemen hepsi yaşlarını, kan gruplarını ve böbrekleri için kaç para istediklerini yazıyor. Mesajın içeriği aciliyete, ihtiyaç ve sağlıkdurumuna göre değişiyor. Adeta bir araba ya da daire pazarlar gibi “Sağlıklıyım”, “Hiçbir sağlık sorunum yok” ibareleri ile dolu böbrek ilanlarında fiyatlar ise 100 bin ile 300 bin TL arasında değişiyor. 
 

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