Borç yükü altındaki Yunanistan'a AB'den çöp cezası

Avrupa Adalet Divanı, büyük nakit sıkıntısı içindeki Yunanistan hükümetini, çöplerini AB kurallarına uygun bir şekilde işlemediği gerekçesiyle 10 milyon euro para cezasına çarptırdı ve kurallara uymadığı her gün için 30 bin euro ödemesine hükmetti.

2010 yılında hazırlanan bir rapora göre, Yunanistan'da çöplerin yüzde 80'i katı atık depolama alanlarına gidiyor.

Avrupa Adalet Divanı cezayı açıklarken, Yunanistan hükümetinin, bu durumu iyileştirmek için kendisine defalarca tarih verilmesine rağmen adım atmadığını söyledi.

Mahkeme, Yunanistan'ın bu adımları atmamakla insan sağlığı ve çevreyi de tehlikeye attığını kaydetti.

3 kez uluslararası kurtarma paketi almak zorunda kalan Yunanistan hükümeti, içinde bulunduğu ağır borç krizi koşullarında kamu hizmetlerini yürütmekte zorlanıyor.

Yunanistan'ın dış borcu şu anda 300 milyar euroyu aşıyor. Bu, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 180'i büyüklüğünde bir rakam.

Ülke hala kredi ödemeleri için para bulmaya çalışıyor.

86 milyar euro büyüklüğündeki son kurtarma planı, bir dizi siyasi reform koşuluna bağlanmıştı ama hükümet bu reformlar konusunda ağır davrandı.

Bu paketin bir kısmı yazın Yunanistan'a aktarıldı ama AB diplomatlarının, özellikle de kamu mallarının özelleştirilmesi konusunda çok az ilerleme sağlanmasından rahatsız oldukları söyleniyor.

AB uzun zamandır çöpünün çoğunu kırsal bölgelerdeki yasa dışı katı atık alanlarına gömen Yunanistan'ı bu konuda sorunlu ülke olarak görüyor.

En yüksek AB mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı daha 2009 yılında Yunanistan'ın çöp, zararlı atıklar ve atık alanları konularında yeni kuralları uygulamadığına hükmetmişti. Yunanistan hükümeti kendisine verilen 2013 tarihine kadar da istenen gelişmeyi sağlayamamıştı.

Mahkeme bugünkü kararında Yunanistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmeyi başaramamasını "doğrudan insan sağlığını tehlikeye sokabileceği ve çevreye zarar verebileceği için bilhassa ciddi bir sorun" olarak tanımladı.

Şimdi Yunanistan sadece 10 milyon euroluk bir yüklü ceza ödemekle kalmayacak, bir de üzerine bugünden başlayarak, kurallara uymadığı her gün için 30 bin euro ödemek zorunda kalacak.